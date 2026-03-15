現地３月15日に開催されるプレミアリーグ第30節で、鎌田大地を擁する14位のクリスタル・パレスと、田中碧が所属する15位のリーズが前者のホームで対戦する。勝点差は７。注目の一戦を前に両軍のラインナップが発表され、鎌田と田中は揃ってスタメンを外れた。12月のチェルシー戦とリバプール戦で連続得点を記録した田中は、続くブレントフォード戦を最後にプレミアリーグでベンチスタートに。１月末のアーセナル戦からはつい