2026年3月13日、中国のポータルサイト・捜狐に「ネットユーザーの助言を聞く作者？『中華一番！極』が冥界編を発表」とする記事が掲載された。記事は、「昨年、『中華一番！極』の連載中に、作者・小川悦司氏は何の前触れもなく主人公・劉昴星（リュウ・マオシン）を作中で死亡させてしまい、アニメ・漫画界に大きな衝撃を与えた。これを受けて、多くのネットユーザーは面白半分に成り行きを見守りながら、作者の発想の大胆さにツ