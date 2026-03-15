俳優の岩城滉一（74）が15日、自身の公式YouTubeチャンネルを更新。1999年製の英国車「ミニクーパー（クラシックミニ）」の最終カスタムが完成したと報告した。白いルーフにティファニーブルーのミニに乗って登場した岩城は「大好きなミニ」と紹介。同車は「もともとは女房に買ったんです。だからこの車に関してはオートマにした」と妻でタレントの結城アンナ用だったと語った。色をティファニーブルーにした理由を「うちの