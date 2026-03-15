女子プロレスのスターダムは15日、横浜武道館で「シンデレラトーナメント2026〜優勝決定戦〜」を行った。メインで指の負傷から復帰したワールド・オブ・スターダム王者の上谷沙弥は同じHATE軍でワンダー・オブ・スターダム王者の小波と組んで玖麗さやかとなつぽいとタッグで激突。試合は上谷と玖麗が激しい攻防からなつぽいのアシストもありながら玖麗が12分52秒、玖麗の師匠であり引退した中野たむの必殺技のバイオレットスク