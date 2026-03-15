◇卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ重慶最終日（１５日、中国・重慶）女子シングルス決勝が行われ、世界ランク８位の張本美和（木下グループ）が初優勝をつかんだ。世界ランク５位の蒯曼（かいばん、中国）を４―３のフルゲーム（１１―６、９―１１、７―１１、１１―９、１１―６、９―１１、１１―５）の末に破った。ＷＴＴの大会でグランド・スマッシュなどに続く格付けの高いチャンピオンズで、張本は２４年のモンペ