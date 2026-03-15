歌手の松本伊代（60）が15日、東京・目黒の「BLUESALLEYJAPAN」でコンサート「IyoMatsumoto“Adagio”due」を開催した。昼夜2公演ともにチケットは完売し、立ち見客も出るほどの盛況ぶり。「今、歌いたいカバー曲」を披露するステージで、松田聖子（64）の「赤いスイートピー」など全11曲を歌唱。10月にデビュー45周年を控え、「一緒に楽しく年を取っていきましょう！」と話し、ライブを盛り上げた。ピンクや赤色のペ