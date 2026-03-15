第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で敗退した日本代表「侍ジャパン」が15日、米国の宿舎を出発し帰国の途に就いた。1次ラウンドC組1位の侍ジャパンは同D組2位のベネズエラと米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで対戦。熱戦の末に5―8で敗れ、同大会史上初めて8強で敗退した。