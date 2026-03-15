西武園競輪場のナイターG3「ブルーウイングナイトレース」の決勝戦が行われ、単騎の阿部将大（29＝大分・117期）が最終バック3番手捲りでV。G3優勝は24年7月の別府以来5回目となった。岩本―武藤龍―柿沢―取鳥―小倉―飯野―山崎―五日市―阿部で周回。赤板前に飯野―山崎―五日市で上昇したが、阿部は付いて行かず取鳥―小倉の3番手にスイッチ。この判断が阿部を5度目のG3優勝へと導いた。取鳥が打鐘で仕掛けて先行態勢。