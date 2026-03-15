【ラ・リーガ】レアル・マドリード 4−1 エルチェ（日本時間3月15日／サンティアゴ・ベルナベウ）【映像】衝撃の「65m超絶ゴール」（実際の様子）衝撃弾が世界中で大バズりしている。レアル・マドリードに所属するトルコ代表MFのアルダ・ギュレルが、自陣から約65mの距離を射抜く超絶スーパーゴールを記録したのだ。日本時間3月15日のラ・リーガ第28節で、レアル・マドリードはホームにエルチェを迎えて4−1で快勝。この試合で