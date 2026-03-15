プレミアリーグのマンチェスター・シティが主力選手との契約延長交渉を進めているようだ。『Football Insider』によると、その選手はフィル・フォーデン。シティユース出身の25歳で、2016年のトップチーム昇格後から定着を続けており、23-24シーズンにはキャリアハイとなるリーグ19ゴールを記録。同年にはイングランドの年間最優秀選手に選ばれた。しかし、その後は輝きを失っており、今季はリーグ戦で7ゴールを挙げているものの、