プレミアリーグ第30節ウェストハム対マンチェスター・シティの一戦が行われ、1-1のドローに終わった。31分、ベルナルド・シウバの得点で幸先よく先制に成功したが、その4分後にセットプレイから失点。193cmと高さのあるコンスタンティノス・マヴロパノスにヘディングシュートを決められてしまった。シティは試合を通じて21本のシュート、6本の枠内シュートを放ったが、得点はシウバのゴールのみ。一方のウェストハムは総シュート数