ソロアーティストで俳優のＲＹＯＫＩＭＩＹＡＭＡこと三山凌輝が１５日、東京・国立代々木第一体育館で「ＡＧＥＳＴＯＣＫ２０２６ｉｎ国立代々木競技場第一体育館」に出演した。昨年１１月にダンスボーカルユニット「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」から脱退し、アーティストとしての活動再開後、初めてのパフォーマンス披露となった。グループ在籍時代から定評があった表現力の高さは、この日も健在。キレ抜群のダンスや高い歌唱力も