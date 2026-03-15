スノーボードクロスのワールドカップ（W杯）は15日、オーストリアのモンタフォンで行われ、男子の高原宜希（PascoSSC）は決勝トーナメント1回戦で敗れ、25位だった。ヤコプ・ドゥゼク（オーストリア）が優勝した。（共同）