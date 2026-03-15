バイエルンに所属するドイツ人GKスヴェン・ウルライヒが約1年半ぶりの公式戦出場を振り返った。14日、クラブの公式サイトが同選手の言葉を伝えている。ブンデスリーガ第26節が14日に行われ、首位バイエルンは敵地でレヴァークーゼンと対戦した。立ち上がり早々に先制点を許すと、42分にニコラス・ジャクソンが退場し、苦境に立たされる。それでも69分にルイス・ディアスが同点弾を記録。その後、さらなる退場者を出したものの