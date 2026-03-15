＜第二十回声優アワード授賞式＞◇15日◇東京・文化放送メディアプラスホール劇場版「チェンソーマンレゼ篇」でデンジ役を演じる戸谷菊之介と、若山詩音が主演声優賞を受賞した。各部門の受賞者は以下の通り。◆主演声優賞戸谷菊之介（ソニー・ミュージックアーティスツ）若山詩音（劇団ひまわり）◆助演声優賞上田麗奈（81プロデュース）川田紳司（賢プロダクション）田中真弓（青二プロダクション）◆MVS石田彰（ピアレスガー