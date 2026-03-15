西武園競輪ＧIIIナイター「ブルーウイングナイトレース」は最終日の１５日に決勝戦を行い、阿部将大（２９＝大分）が３番手確保からまくってＶ。ＧIII優勝は２０２４年７月の別府以来５回目。「練習の感じが良かったし、取るつもりで来た」という阿部が有言実行のＶ奪取。「自分から仕掛けることしか考えていなかった」と後続の仕掛けに合わせて３番手からまくり、激戦を断った。決勝当日の１５日には同県の大先輩で大分のレジ