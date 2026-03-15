巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）は１５日に、右肩のコンディション不良のため三軍故障班に合流した開幕投手最有力の山崎伊織投手（２７）について言及した。山崎は昨季、唯一１年間先発ローテーションを守り抜いて２５試合に登板。チームトップ＆キャリアハイとなる１１勝（４敗）と３年連続の２桁勝利を挙げ、チームに大きく貢献した。防御率はセ・リーグ３位の２・０７だった。試合後に報道陣の取材に応じた杉内コ