女子プロレス「スターダム」のワールド王者・上谷沙弥（２９）が、因縁の玖麗さやか（２５）にまさかの敗北を喫した。２月７日の大阪大会で試合中に右手中指を脱臼しながらもＶ９を達成した上谷は、同１２日から負傷箇所の手術のため１か月間の欠場を強いられた。Ｖ９戦後から玖麗から挑戦を表明され続けているが、上谷は断固拒否。３月１１日の後楽園大会で姿を現すと、１５日の横浜武道館大会での復帰を宣言し「じゃあ、沙弥