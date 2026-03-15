テレビ東京で放送中の『家、ついて行ってイイですか？』（毎週日曜 後8：50）が、今年4月19日の放送でゴールデン進出10周年を迎えることを記念し、番組初となる有観客イベント『家、ついて行ってイイですか？〜口外禁止〜』を5月16、17日（日）に開催することが15日、発表された。15日の放送終了後の午後10時からチケットの先行販売が開始される。【写真】番組では“重大発表”！笑顔を見せる佐々木久美このイベントは、番組MC