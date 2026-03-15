「阪神大賞典・Ｇ２」（２２日、阪神）天皇賞・春へ向けての重要なステップレース。芦毛馬アドマイヤテラが主役を担う。昨年は春に大阪−ハンブルクＣ↓目黒記念と連勝して勢いをつかんだが、秋がまさかの大ブレーキ。京都大賞典で想定外の４着に敗れると、続くジャパンＣは落馬競走中止。そして有馬記念も完敗の１１着に終わった。巻き返しを期して臨む今季初戦。１週前は栗東ＣＷで６Ｆ７７秒８−３６秒８−１１秒９と非凡な