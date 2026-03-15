アイドルグループ・乃木坂46が15日、都内で行われたCREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGCに登場。今をときめく他のアイドルグループとともにランウェイで豪華なステージを繰り広げた。イベントには、乃木坂のほか、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ、fav me、α＋、vVibe!など今をときめくアイドルグループが一堂に介した。登壇者はランウェイを可憐に歩き、ファンを