張本美和卓球のチャンピオンズ重慶は15日、中国の重慶でシングルスが行われ、女子は17歳の張本美和（木下グループ）が決勝でカイ曼（中国）に4―3で競り勝ち、優勝した。準決勝では大藤沙月（ミキハウス）との日本勢対決を制した。男子は準決勝で松島輝空（木下グループ）がフェリックス・ルブラン（フランス）に3―4で逆転負けし、張本智和（トヨタ自動車）は中国選手に2―4で敗れた。（共同）