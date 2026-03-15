◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦同級1位 ノニト・ドネア(フィリピン)＜12回戦＞同級4位・増田陸(帝拳)（2026年3月15日横浜BUNTAI）ボクシング元世界王者の渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（54）、畑山隆則氏（50）がWBA世界バンタム級挑戦者決定戦を生解説。元世界5階級制覇王者に8回TKO勝ちした増田陸（28＝帝拳）の課題を指摘した。終盤防戦一方になったノニト・ドネア（43＝フィリピン）を仕留めきれなかった戦い方