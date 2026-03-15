「フラワーＣ・Ｇ３」（２１日、中山）未勝利↓菜の花賞を連勝中のアメティスタ。前走は好位のインで脚をため、直線でメンバー最速の上がり３Ｆ３４秒２の末脚を繰り出し、ゴール前で差し切った。２Ｆの距離短縮にも難なく対応してポテンシャルの高さを示してみせた。１週前追い切りは美浦Ｗの併せ馬で６Ｆ８６秒９−１１秒７をマーク。臨戦態勢に抜かりはなく、３連勝で大舞台を視野に入れたいところだ。Ｇ１・６勝馬イクイ