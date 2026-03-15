「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）ＪＲＡは１５日、春の桶狭間で行われる短距離王決定戦の登録馬を発表した。連覇を狙うサトノレーヴを筆頭に、３年連続２着でここが引退レースとなるナムラクレア、３年前のスプリンターズＳ覇者ママコチャ、そして前哨戦のオーシャンＳを勝ったペアポルックスなど２２頭がエントリー。フルゲート１８頭で争われる。