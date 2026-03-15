世界の辺境地や国境には、日本人がほとんど訪れない場所があります。北朝鮮が目の前に見える国境の街、戦時下のロシアとウクライナ、宗教の聖地エルサレム……日本人が滅多に訪れない場所のリアルな姿とは？チャンネル登録者30万人超の人気旅系YouTuber・SUこと陶山健人氏は、著書『世界史の食べ歩き方』の中で動画では語りきれなかった現地の緊張感や、メディア報道とは異なる意外な日常、そして歴史の舞台で味わう絶品料理の数々