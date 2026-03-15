普段、意識せずに使っている言葉の中に潜む「意外な共通点」を見つけて、頭の体操を楽しんでみませんか？今回は、精神的な旅の文化から自然界の生き物まで、多彩な語彙をそろえました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音が何か当ててみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□んろあ□□び□□や□□そヒント：四国などの霊場を巡り歩く、伝統的な巡礼の旅を