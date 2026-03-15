「老後は持ち家が安心」と言われる一方で、「身軽な賃貸がいい」という声も聞かれます。どの世代にとっても悩ましいこの問題ですが、実際に60歳以上の世代は、どのような選択をしているのでしょうか。今回は、All About読者向けに実施している「家計」についてのアンケート調査（2025年1月〜2026年1月集計）の回答をもとに、実際の住居形態や貯金額、それぞれの維持管理における注意点を整理します。シニア世帯の約8割は「持ち家」