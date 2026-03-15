移動中や就寝前のリラックスタイムに欠かせないマンガアプリ。無料で読める作品の多さや、オリジナル作品の充実度など、サービスごとにさまざまな特徴がありますが、多くのユーザーに最も支持されているのはどのアプリなのでしょうか。今回はAll About編集部が2026年1月19日に実施したアンケートから、「好き＆よく使うマンガアプリ」の結果を紹介しつつ、スマホやタブレットの活用術に精通するインターネットガイドのばんかさんが