「ボクシング・ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチ」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）王者のアンソニー・オラスクアガ（米国）が、挑戦者で同級６位の飯村樹輝弥（角海老宝石）に９回１分１９秒ＴＫＯ勝ちし、５度目の防衛を果たした。初回から持ち味の強打で攻め、相手を圧倒。飯室のコンパクトなパンチは被弾したが、お構いなしに右アッパーなどをさく裂させ、７回にはダウンを奪った。最後は強烈な左フックで相手をよろめかせ