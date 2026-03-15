「ファルコンＳ・Ｇ３」（２１日、中京）ＮＨＫマイルＣに向けて、今年初戦を迎えるダイヤモンドノット。前走の朝日杯ＦＳは軽快に逃げて押し切り態勢だったが、ゴール寸前でカヴァレリッツォにかわされて惜しくも２着。ただ、勝ちに等しいと言える内容で、マイルの距離にも対応してみせたことで、むしろ評価は上がった。２走前の京王杯２歳Ｓでは圧巻の強さで３馬身差Ｖ。芝１４００メートルの舞台なら負けられない。２つ目