元乃木坂４６で俳優の生駒里奈が１５日、東京・日本青年館ホールでミュージカル「どろんぱ」（１６日から４月７日まで同所ほか）の公開通し稽古と囲み取材会に登場した。生駒はミュージカル初出演で、座敷童子役に挑戦する。自身の役について「自分で言うのはあれなんですけど、みんなから『座敷童子かわいい〜！』と大好評です」と照れながら話した。さらに、「前世に座敷童子がいるんじゃないかってくらい、役作り一切なしで