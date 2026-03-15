◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦同級4位・増田陸(帝拳)＜12回戦＞同級1位 ノニト・ドネア(フィリピン)（2026年3月15日横浜BUNTAI）WBA世界バンタム級挑戦者決定戦で同級4位の増田陸（28＝帝拳）が同級1位のノニト・ドネア（43＝フィリピン）を破り、WBA王者指名挑戦権を獲得した。元WBC世界同級王者の山中慎介をほうふつさせる左ストレートを武器に“神の左の継承者”と呼ばれる男が、43歳の“レジェンド”に8回1分12秒TK