インタビューに答えるIPCのアンドルー・パーソンズ会長（共同）【コルティナダンペッツォ共同】国際パラリンピック委員会（IPC）のアンドルー・パーソンズ会長が15日、共同通信のインタビューに応じ、気候変動の影響を受ける冬季パラの開催地選定について、安定して雪が確保できる伝統的な場所に絞るとの案を改めて示した。「解決策を示すのは時期尚早」と前置きした上で私見として述べた。冬季パラを巡っては、3月から2月に会