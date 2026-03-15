◇オープン戦中日4―0楽天（2026年3月15日バンテリンD）中日はプロ22年目のベテラン・涌井が先発。5回2安打無失点と好投して白星を手にした。初回は味方失策もあって2死二、三塁のピンチを背負うも、村林をシンカーで詰まらせて遊ゴロ。4回にはマッカスカーをスライダー、村林を直球、浅村をシンカーと多彩な球種でコーナーを突いて3者連続三振を奪った。春季キャンプでは投げ込み主体でみっちりと仕上げ、オープン