＜第二十回声優アワード授賞式＞◇15日◇東京・文化放送メディアプラスホール「ラブライブ！」シリーズのユニット「AiScReam（アイスクリーム）」が歌唱賞を受賞した。25年1月のデビュー曲「愛ハートスクリ〜ム！」が話題を呼び、ウェブで爆発的に拡散し、音楽シーンにまで影響を与えたことが評価された。代表して登壇した降幡愛は、演じている黒澤ルビィ役のユニットからの卒業が発表されており「すてきな賞をいただきまして、本