英競馬メディアのレーシングポストが３月１５日、５７歳の誕生日を迎えた武豊騎手＝栗東・フリー＝に公式Ｘで祝福メッセージを送った。ヘルメットをかぶった武豊騎手の写真とともに「Ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙｔｏ１８ーｔｉｍｅｃｈａｍｐｉｏｎｊｏｃｋｅｙｉｎＪａｐａｎＹｕｔａｋａＴａｋｅ！」のコメントを投稿。訳すと「お誕生日おめでとう日本で１８回リーディングジョッキーになった武豊さん！