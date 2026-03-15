◇オープン戦広島1―0阪神（2026年3月15日マツダ）広島のドラフト5位・赤木晴哉投手（22＝仏教大）が好投でアピールした。7回に3番手でマウンドへ。3イニングを投げて高寺の1安打のみ、3三振を奪って無失点に抑えた。「毎試合緊張しているけど、その緊張が締まりのある内容になっている」と赤木。シーズン開幕へ向けて「先発したいという気持ちはある」と力を込めた。新井監督は「球に切れがあるし、四球を出す心配