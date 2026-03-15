お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める15日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。NTTドコモが、3G通信「FOMA」および「iモード」サービスを今月末をもって終了する件について言及した。携帯電話の普及に貢献した同サービスだが、スマートフォンの発展でその座を奪われ、約27年の歴史に幕を閉じることとなった。この話題になり、有吉が「俺なんて、今でもiモード中心