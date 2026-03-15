◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦同級4位・増田陸（帝拳）＜12回戦＞同級1位ノニト・ドネア（フィリピン）（2026年3月15日横浜BUNTAI）ボクシングWBA世界バンタム級正規王者の堤聖也（30＝角海老宝石）が15日、WBA世界バンタム級挑戦者決定戦を現地で観戦。同級4位の増田陸（28＝帝拳）が同級1位のノニト・ドネア（43＝フィリピン）を8回TKOで敗った一戦を「増田は良いプランを持っていた。中盤以降になると（ドネアは