スペインで試合中の接触プレーが大きな波紋を呼んでいる。14日、ラ・リーガ第28節でヘタフェとアトレティコ・マドリーが対戦。ヘタフェDFアブデル・アブカルが相手の股間をつかむ行為を犯し、退場処分となった。独『ビルド』が伝えている。問題の場面は後半10分。アブカルは競り合いの中でFWアレクサンデル・セルロートの股間をつかむような動きを見せた。プレーは一度流されたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)の介