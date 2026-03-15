[3.15 J2・J3百年構想リーグ第6節 岐阜 2-1 福島 長良川]J2・J3百年構想リーグは15日に第6節を行った。FC岐阜と福島ユナイテッドFCの対戦は、岐阜が2-1で勝利した。福島は前節出場して最年長出場記録を59歳10日に更新したFW三浦知良がベンチ入りも、出場はなかった。5位の岐阜は開幕4試合3勝PK戦勝利と無敗が続いていたが、前節に初黒星。一方、9位の福島は開幕3連敗からPK戦負けも、前節に初白星を手にしていた。開始早々か