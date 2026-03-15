【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第6節】(長良川)岐阜 2-1(前半0-1)福島<得点者>[岐]川本梨誉(71分)、ワッド・モハメッド・サディキ(86分)[福]清水一雅(19分)<警告>[岐]荒木大吾(20分)、甲斐健太郎(59分)、文仁柱(73分)[福]中村翼(47分)主審:岡宏道