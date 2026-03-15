【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIの公式YouTubeチャンネルで展開するメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて、木村柾哉、後藤威尊、高塚大夢（高ははしごだか）、田島将吾のメンバー4名からなるバンド、“ナチュラルウォーター(仮)”が、「True Love」のバンドカバー動画を公開した。 ■「True Love」は映画『ロマンティック・キラー』のアオハルテーマソング