【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Kis-My-Ft2のTVアニメ『MAO』OPテーマとなる新曲「HEARTLOUD」が4月6日に配信リリースされることが発表された。 ■Kis-My-Ft2の結成日となる7月26日には新曲「HB2U」の配信リリースも決定！ 心の叫びを込めた「HEARTLOUD」、舞い落ちる「言の葉」言葉の力は時に優しく、時に鋭く、救いにも狂気にもなる。心を揺さぶる言葉の世界を、繊細な旋律とクールなリズム