卓球の「WTTチャンピオンズ重慶2026」は15日、女子シングルスの決勝が行われ、世界ランキング8位の張本美和（木下グループ）は同5位の蒯曼（中国）と対戦。ゲームカウント4－3で勝利し、初優勝を果たした。過去3度決勝の舞台で敗れていた張本美が、“3度目の正直”で悲願の初タイトルを手にした。 ■サウスポー蒯曼との激闘制す 今大会は孫穎莎、王曼碰、陳幸同といった中国の上位選