3月15日、44回目となる「ふくやまマラソン」が福山市の芦田川周辺で開催された。人気アイドルグループ・ももいろクローバーＺの高城れにさんがゲストランナーとして出場し、ハーフ21キロを1時間55分47秒の自己ベスト記録で完走した。ももクロは2023年、今大会のスタート地点となっている福山通運ローズスタジアムでライブを開催した。その縁で同年の「ふくやまマラソン」に出場し、