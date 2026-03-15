大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第19節が14日（土）と15日（日）に行われた。 ここまで24勝12敗で5位のPFUブルーキャッツ石川かほくは、18勝18敗で8位につけているデンソーエアリービーズと戦った。GAME1は第1セットこそ取られたものの、その後のセットで立て直したPFUがセットカウント3-1で勝利。この勝利をもってPFUはチャンピオンシップ進出を決めた。GAME2はストレートで