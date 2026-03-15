大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第17節が14日（土）と15日（日）に行われた。 昨年の11月から25連敗中のVC長野トライデンツはヴォレアス北海道のホームに乗り込み、GAME1でストレート勝利。長いトンネルを抜け出し、今シーズン4勝目を挙げた。そのまま連勝を飾りたいGAME2だったが、ヴォレアスが反撃。サーブとブロックでVC長野を封じ込め、ストレートで勝利する形となった。