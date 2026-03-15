◇オープン戦ヤクルト3―3オリックス（2026年3月15日神宮）ヤクルト先発・高梨裕稔は4回2/3を3安打1失点にまとめた。4回まで2安打無失点。5回2死で麦谷に中前打を許したところで降板した。計6三振を奪い「直球に力はあったのかなと思うが、全ての球をしっかり操れてなかった」と右腕。「出た課題を次回登板までにつぶして、やっていくだけ」と次を見すえた。